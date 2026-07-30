Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rampur News: फर्जी हिबानामा बनाकर मकान हड़पने का आरोप, सात पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
Follow us on Google News
share

Rampur News: शाहबाद के मोहल्ला हकीमान में एक मामला सामने आया है जहां नाबालिग मकान मालिक ने आरोप लगाया है कि उनके किराएदार ने मर चुके व्यक्ति के नाम पर धोखाधड़ी से दस्तावेज़ तैयार कर उनका मकान हड़पने की कोशिश की। आरोपी पिछले साल से किराया नहीं चुका रहे हैं और उन्हें डराने-धमकाने का भी प्रयास किया गया।

Rampur News: फर्जी हिबानामा बनाकर मकान हड़पने का आरोप, सात पर केस

Rampur News: शाहबाद। थाना क्षेत्र के मोहल्ला हकीमान में धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करके धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। मकान मालिक का आरोप है कि किराएदारों ने दो साल पहले मर चुके व्यक्ति के नाम से फर्जी हिबानामा (दानपत्र) तैयार करवाकर उनका मकान हड़पने की कोशिश की है। पुलिस द्वारा सुनवाई न होने पर पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। शाहबाद के मोहल्ला हकीमान निवासी सलीम मियां (पुत्र स्व. नन्हें शाह) ने अदालत में याचिका दाखिल कर बताया कि उनके नाना स्व. नन्हें शाह ने उन्हें बचपन में गोद लिया था और मकान (खसरा सं.-1055) की रजिस्टर्ड वसीयत उनके नाम की थी, जिसके वे वैध मालिक व काबिज हैं।

ये भी पढ़ें:Rampur News: मृत व्यक्ति के नाम से फर्जी हिबानामा बनाकर मकान हड़पने का आरोप,सात पर केस

सलीम मियां ने यह मकान परवेज, जावेद, जुनैद, फिरोज उर्फ गोला, रुकसाना, बब्बो और बिलाल को किराए पर दिया था। पीड़ित के अनुसार, आरोपी पिछले एक साल से न तो किराए का भुगतान कर रहे हैं और न ही मकान खाली कर रहे हैं। जब पीड़ित ने मकान खाली करने को कहा, तो आरोपियों ने 11 जुलाई 1975 की तारीख का एक गैर-पंजीकृत हिबानामा दिखाया और खुद को मालिक बताने लगे। ​जांच और दस्तावेजों के मुताबिक, जिस महताब शाह द्वारा यह हिबानामा किया जाना दिखाया गया है, उनकी मृत्यु 03 जून 1973 को ही हो चुकी थी (नगर पंचायत द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार)। यानी आरोपियों ने जिस व्यक्ति की मौत दो साल एक माह पहले हो चुकी थी, उसके नाम से फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करवा लिए। पीड़ित का आरोप है कि 3 जून 2026 को जब उन्होंने मकान खाली कराने की बात कही, तो आरोपियों ने गाली-गलौज व मारपीट की कोशिश की। इसके बाद 2 जून 2026 की शाम करीब 7 बजे जब सलीम मियां अपने खेत की तरफ जा रहे थे, तब राजकीय महाविद्यालय शाहबाद के पास आरोपियों ने उन्हें घेरकर लाठी-डंडों से पीटा और जान से मारने की धमकी दी। राहगीरों के बीच-बचाव करने पर आरोपी मौके से भाग निकले। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rampur Latest News Rampur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।