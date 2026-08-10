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Rampur News: नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, चालान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: शाहबाद में नौकरी दिलाने के नाम पर चार लाख 95 हजार रुपये लेने और फर्जी नियुक्ति पत्र देने के लिए आरोपी सतीश मौर्य को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित की पत्नी सहित पांच लोगों से ऑनलाइन और नकद पैसे लेकर जालसाज ने आपत्ति उठाने पर जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया।

Rampur News: नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, चालान

Rampur News: शाहबाद। नौकरी लगवाने के नाम पर चार लाख 95 हजार रुपये लेने और फर्जी नियुक्ति पत्र देने के मामले में कोतवाली पुलिस ने वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रुपये वापस मांगने पर जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का भी आरोप है। पुलिस के मुताबिक, बंदार गांव निवासी सतीश मौर्य और एक अन्य के खिलाफ 12 जुलाई को मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप है कि पीड़ित की पत्नी समेत पांच लोगों की नौकरी लगवाने के नाम पर दो लाख 55 हजार रुपये ऑनलाइन और दो लाख 40 हजार रुपये नकद लिए गए। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया गया।

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शिकायत करने पर वादी को जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया गया।मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। रविवार को पुलिस ने आरोपी सतीश मौर्य को उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।

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