Rampur News: 40 क्विंटल संदिग्ध आटा सीज, चार नमूने जांच को भेजे

Rampur News: फोटो-र्रवाई रामपुर। प्रमुख संवाददाता जनपदवासियों को सुरक्षित एवं शुद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराए जाने तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट पर प्रभावी

Rampur News: फोटो- विशेष अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने की कार्रवाई

रामपुर। प्रमुख संवाददाता

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का अभियंन जनपदवासियों को सुरक्षित एवं शुद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराए जाने तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट पर प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विशेष छापामार अभियान चलाया गया। जिसमें 40 क्विंटल संदिग्ध आटा सीज करते हुए, चार नमूने जांच को भेजे हैं।

प्रतिष्ठानों की जांच और कार्रवाई मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त प्रभार सहायक आयुक्त (खाद्य) संजीव सिंह ने केमरी रोड स्थित मैसर्स विश्वास इंडस्ट्रीज का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान संचालक सुनील कुमार शर्मा से आटा एवं तंदूरी आटा के एक-एक विधिक नमूने लिए गए। गुणवत्ता संदिग्ध पाए जाने पर लगभग 40 क्विंटल आटा एवं तंदूरी आटा सीज कर दिया गया। साथ ही प्रतिष्ठान में शेड्यूल-4 के अंतर्गत पाई गई अनियमितताओं के संबंध में सुधार सूचना (इम्प्रूवमेंट नोटिस) जारी किए जाने की कार्रवाई की गई। इसके उपरांत मझरा छितौनी रोड, सैफनी स्थित शनि ट्रेडर्स से गेहूं के आटे का एक विधिक नमूना तथा शाहबाद-बिलारी रोड स्थित ग्राम खरसौल में भारत फूड्स एंड कम्पनी से भी गेहूं के आटे का एक विधिक नमूना संग्रहित किया गया।

जांच और निरंतर निगरानी विशेष अभियान के दौरान विभागीय कार्रवाई की सूचना मिलते ही अन्य कई निर्माता अपने प्रतिष्ठान बंद कर चले गए। ऐसे प्रतिष्ठानों पर विभाग की सतत निगरानी रखी जा रही है। प्रतिष्ठान खुलने पर नियमानुसार निरीक्षण कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल चार विधिक नमूने संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत मिलावट की प्रकृति के अनुरूप संबंधित खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।