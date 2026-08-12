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Rampur News: कोयला से भोट तक निकली तिरंगा यात्रा, गांव-गांव हुआ स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: मंगलवार सुबह भाजपा पदाधिकारियों और चमरव्वा मंडल के कार्यकर्ताओं ने कोयला गांव स्थित पंचायत भवन में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। अध्यक्ष मोहन लाल सैनी ने तिरंगे के प्रति सम्मान और patriotism की भावना को मजबूत करने की बात की। यात्रा कई गांवों से गुजरी और भोट कस्बे के शिव मंदिर में समाप्त हुई।

Rampur News: कोयला से भोट तक निकली तिरंगा यात्रा, गांव-गांव हुआ स्वागत

Rampur News: मंगलवार सुबह करीब नौ बजे भाजपा पदाधिकारी और चमरव्वा मंडल के कार्यकर्ता कोयला गांव स्थित पंचायत भवन में एकत्र हुए। यहां जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष मोहन लाल सैनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना मजबूत करने के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान बढ़ाना है।

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तिरंगा और प्रधानमंत्री का संदेश

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर नागरिक को अपने घर पर तिरंगा फहराने का अधिकार दिया है। इसका उद्देश्य झंडे के प्रति सम्मान और हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देना है। इसके लिए झंडा संहिता में भी बदलाव किए गए हैं।

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यात्रा का मार्ग

इसके बाद तिरंगा यात्रा को रवाना किया गया। हाथों में तिरंगा लेकर कार्यकर्ता बांसनगली, नगला, अहमदनगर तराना, पीपलगांव, मनुनगर, देवरनिया शर्की, जिठनिया शर्की, खैरूल्लापुर, थूनापुर, मोहनपुर और पत्थरखेड़ा होते हुए आगे बढ़े। गांवों से गुजरने के दौरान लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यात्रा भोट कस्बे स्थित शिव मंदिर परिसर पहुंची, जहां इसका समापन किया गया।

प्रतिनिधियों की उपस्थिति

इस दौरान जिला पंचायत सदस्य कृष्ण अवतार लोधी, सौरभ पाल सिंह, पंकज कुमार लोधी, भूकन लाल लोधी, राजकिशोर सैनी, सुरेंद्र कुमार लोधी, पूरन लाल लोधी, कांता प्रसाद लोधी, लालता प्रसाद लोधी और गजेंद्र सैनी आदि मौजूद रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

तिरंगा यात्रा का उद्देश्य क्या है?
तिरंगा यात्रा का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना मजबूत करने के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान बढ़ाना है।
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