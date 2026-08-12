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Rampur News: अग्नि सुरक्षा को लेकर विद्यार्थियों को किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: राजकीय महाविद्यालय रजानगर में अग्नि सुरक्षा एवं अग्निशमन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विशेषज्ञ ने आग लगने के कारण, प्रकार और बचाव उपायों की जानकारी दी। प्राचार्य ने सभी से अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की अपील की। विद्यार्थियों को आग लगने की स्थिति में सही कदम उठाने की जानकारी दी गई।

Rampur News: अग्नि सुरक्षा को लेकर विद्यार्थियों को किया जागरूक

Rampur News: राजकीय महाविद्यालय रजानगर में मंगलवार को अग्नि सुरक्षा एवं अग्निशमन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अग्निशमन विभाग रामपुर से पहुंचे श्री पिरतपाल सिंह ने विद्यार्थियों को आग लगने के प्रमुख कारण, आग की विभिन्न श्रेणियां, बचाव के उपाय और अग्निशामक यंत्र के सही प्रयोग की जानकारी दी। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. डॉ. आर.एस. गिरी ने कहा कि अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वयं जागरूक होने के साथ परिवार और समाज के लोगों को भी अग्नि सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने की अपील की।विद्युत उपकरण, गैस सिलेंडर और ज्वलनशील पदार्थों से होने वाली आग से बचाव के उपाय भी बताए गए।

विद्यार्थियों को आग लगने की स्थिति में घबराने के बजाय शांत रहने, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और तत्काल संबंधित विभाग को सूचना देने की जानकारी दी गई।कार्यक्रम में प्रो. कैलाश चंद्र, डॉ. चितरंजन सिंह, डॉ. अनुपम मित्र, डॉ. पवन कुमार, डॉ. बाल मुकुंद वर्मा और डॉ. मनीषा रानी सहित शिक्षक, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. कपिल देव ने किया।

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