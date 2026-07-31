Rampur News: रामपुर में बकाया भुगतान के बिना दूसरी कंपनी को टेंडर
Rampur News: रामपुर में जल जीवन मिशन के तहत जल निगम के ठेकेदारों का करोड़ों रुपये का बकाया भुगतान फंस गया है। ठेकेदारों ने आरोप लगाया है कि पूर्व की कंपनी बिना भुगतान के चली गई और विभाग ने नई संस्था को टेंडर दे दिए। ठेकेदारों ने जल्द भुगतान और निष्पक्ष जांच की मांग की है।
Rampur News: रामपुर, संवाददाता। जनपद में जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर तक पानी पहुंचाने के दावों के बीच एक बड़ा वित्तीय संकट खड़ा हो गया है। जल निगम ग्रामीण के अंतर्गत कार्यदायी संस्था एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अधीन बतौर सब-कॉन्ट्रैक्टर काम करने वाले 33 से अधिक स्थानीय ठेकेदारों का करोड़ों रुपये का बकाया भुगतान फंस गया है। ठेकेदारों का आरोप है कि पुरानी कंपनी बिना बकाया चुकाए काम छोड़कर चली गई है और विभाग ने उनका भुगतान किए बिना ही नई संस्था बीटीएल को टेंडर अनुबंधित कर दिए हैं।पीड़ित ठेकेदारों ने अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) रामपुर को स्मारक पत्र सौंपकर बकाया राशि के जल्द भुगतान और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है ठेकेदारों का कहना है कि जल जीवन मिशन के संबंधित अधिकारियों, विभाग और वर्तमान कार्यदायी संस्था के बीच समन्वय बनाकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
नई कंपनी को टेंडर प्रक्रिया में आगे बढ़ाने से पहले पुराने पेटीदारों के बकाया राशि का शत-प्रतिशत भुगतान कराया जाए। सामग्री सप्लायरों और मजदूरों के बकाये के त्वरित निस्तारण हेतु सख्त निर्देश जारी किए जाएं।
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