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Rampur News: तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर, फैक्ट्रीकर्मी की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: रामपुर। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाए जा रहे बाइक सवार ने सामने से आ रही बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सव

Rampur News: तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर, फैक्ट्रीकर्मी की मौत

Rampur News: सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाए जा रहे बाइक सवार ने सामने से आ रही बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार फैक्ट्रीकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले में अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बदायूं जिले के थाना मुजरिया क्षेत्र के शमशपुर बल्लू निवासी दंगल सिंह ने सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उनका भाई मैदान सिंह किराये के मकान में अजीतपुर में रहता था और चिखना गांव स्थित एक फैक्ट्री में काम करता था। 24 जुलाई की रात करीब दस बजे वह अपनी बाइक से फैक्ट्री जा रहा था।रिपोर्ट

के मुताबिक, जैसे ही मैदान सिंह शादी की मंडैया, शाहबाद रोड स्थित मस्जिद के पास पहुंचा, सामने से आ रही बाइक चालक ने तेज गति और लापरवाही से बाइक चलाते हुए उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मैदान सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई।

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