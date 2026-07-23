Rampur News: कैंटर चालक की मौत के मामले में रिपोर्ट दर्ज
Rampur News: रामपुर में 12 जुलाई को नितीश कुमार नामक युवक का कैंटर एक वाहन के साथ टकरा गया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में दिल्ली के हायर सेंटर में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
Rampur News: रामपुर। शामली जनपद के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुडेट निवासी सुरेंद्रदत्त का भतीजा नितीश कुमार 12 जुलाई को कैंटर लेकर बरेली की तरफ जा रहा था। आरोप है इस दौरान रामपुर जनपद के शहजादनगर क्षेत्र के धमोरा चौकी अंतर्गत आगे चल रहे वाहन चालक के अचानक ब्रेक लगाने से टक्कर हो गई। जिसके बाद घायल को जिला अस्पताल रामपुर में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर देख हायर सेंटर दिल्ली के एक अस्पताल में उपचार के दौरान नितीश कुमार की मौत हो गई। जिसके बाद अब इस मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।