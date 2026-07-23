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Rampur News: कैंटर चालक की मौत के मामले में रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: रामपुर में 12 जुलाई को नितीश कुमार नामक युवक का कैंटर एक वाहन के साथ टकरा गया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में दिल्ली के हायर सेंटर में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

Rampur News: कैंटर चालक की मौत के मामले में रिपोर्ट दर्ज

Rampur News: रामपुर। शामली जनपद के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुडेट निवासी सुरेंद्रदत्त का भतीजा नितीश कुमार 12 जुलाई को कैंटर लेकर बरेली की तरफ जा रहा था। आरोप है इस दौरान रामपुर जनपद के शहजादनगर क्षेत्र के धमोरा चौकी अंतर्गत आगे चल रहे वाहन चालक के अचानक ब्रेक लगाने से टक्कर हो गई। जिसके बाद घायल को जिला अस्पताल रामपुर में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर देख हायर सेंटर दिल्ली के एक अस्पताल में उपचार के दौरान नितीश कुमार की मौत हो गई। जिसके बाद अब इस मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की है।

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