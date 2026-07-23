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Rampur News: भाकियू (अंबावता) का कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: रामपुर में भारतीय किसान यूनियन (अंबावता) ने एक दिवसीय धरना दिया। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संगठन के उपाध्यक्ष मोहम्मद हनीफ वारसी ने देशव्यापी आंदोलन की तैयारी की अपील की। उन्होंने अमेरिका के साथ कृषि व्यापार समझौते को रद्द करने की मांग की।

Rampur News: भाकियू (अंबावता) का कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन

Rampur News: रामपुर, संवाददाता। ​भारतीय किसान यूनियन (अंबावता) के बैनर तले गुरुवार को को सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी कलक्ट्रेट स्थित पार्क में सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरने पर बैठे। इस दौरान किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति को संबोधित एक 8 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा।

धरने का उद्देश्य

​धरने को संबोधित करते हुए संगठन के प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद हनीफ वारसी ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में जल्द ही देशव्यापी बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए किसानों को तैयार रहने की जरूरत है।

सरकार की नीतियों पर सवाल

​उन्होंने सरकार और प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि हक मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है। कहा कि दिल्ली आंदोलन में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिसिया बर्बरता निंदनीय है। सरकार ने पुलिस के भेष में जो रवैया अपनाया है, उसे देश का किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।

विशेष मांगें

धरने के दौरान ​वारसी ने भारत-अमेरिका कृषि व्यापार समझौते को तत्काल रद्द करने और विदेशी कृषि मशीनरियों व यंत्रों पर पूर्ण रोक लगाने की मांग की। इस मौके पर ​​प्रदर्शन और धरने में जिलाध्यक्ष सलीम वारसी, हरपाल सिंह यादव, शकील अहमद, महबूब अली, फरहत खान, आरिफ अली, अब्दुल हसन पाशा, आकिल खान, जगतार सिंह, इमरान खान, इमरान हसन, पप्पू दिवाकर, साविर अली, अकरम खान, चोखेलाल, झंडू सिंह, सरफुद्दीन, राजेश कुमार, करीमुद्दीन, साजिद, मुन्नीलाल, मुबारक, इस्माइल मेंबर, फैजान अली, राम चरण, फुरकान अली, कमाल पाशा, जाहिद खान, मुराद खान आदि रहे।

सामान्य प्रश्न

किसान यूनियन ने कहाँ धरना दिया?
किसान यूनियन ने रामपुर में कलक्ट्रेट स्थित पार्क में धरना दिया।
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