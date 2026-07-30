Rampur News: किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
Rampur News: रामपुर में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। संघ के जिलाध्यक्ष वीरेश शर्मा के नेतृत्व में किसानों ने उपजिलाधिकारी को 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। संगठन के कई नेताओं और सैकड़ों किसानों ने समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग की।
Rampur News: रामपुर। क्षेत्रीय किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को सदर तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने उपजिलाधिकारी को 9 सूत्रीय मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग की। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष वीरेश शर्मा के नेतृत्व में पहुंचे किसानों ने अपनी समस्याओं को एसडीएम के समक्ष रखा। इस अवसर पर संगठन के जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार गंगवार, जिला प्रचार प्रमुख सर्वेश कुमार शर्मा, जिला युवा प्रमुख जतिन शर्मा, जिला सहमंत्री अरविंद कुमार, सैदनगर ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रपाल मौर्य और मिलक ब्लॉक अध्यक्ष आशीष चंद्रा समेत सैकड़ों किसान और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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