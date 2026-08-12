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Rampur News: चीनी मिल के नवीनीकरण, खाद की उपलब्धता और जर्जर सड़कों को लेकर किसानों का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: फोटो परिचय 01लाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा।किसानों की आवाज सुनकर अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनीं।उन्होंने समस्याओं के शीघ्र समा

Rampur News: चीनी मिल के नवीनीकरण, खाद की उपलब्धता और जर्जर सड़कों को लेकर किसानों का प्रदर्शन

Rampur News: भारतीय किसान यूनियन अंबावता के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मंगलवार को निर्धारित कार्यक्रम के तहत तहसील परिसर स्थित पार्क में धरने पर बैठ गए। किसानों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की और नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा।किसानों की आवाज सुनकर अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनीं।उन्होंने समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।धरने को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष मोहम्मद सलीम वासी ने कहा कि रुद्र विलास चीनी मिल की हालत बेहद जर्जर है।गन्ना पेराई सीजन में मिल 24 घंटे में चार-पांच घंटे भी ठीक से नहीं चल पाती, जिसके चलते किसानों को कई-कई दिन गन्ना लेकर इंतजार करना पड़ता है।उन्होंने

कहा कि परेशानी के कारण क्षेत्र में गन्ने का रकबा करीब 70 प्रतिशत तक कम हो गया है।चीनी मिल में नई मशीनें लगाकर उसका नवीनीकरण कराया जाना जरूरी है।किसानों ने धान की फसल के लिए यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग भी की।उनका आरोप है कि सहकारी समितियों और खाद विक्रेताओं द्वारा किसानों को निर्धारित मात्रा में खाद नहीं दी जा रही है।किसानों ने कहा कि फॉर्मर रजिस्ट्री नहीं होने वाले किसानों को भी शासन के निर्देशानुसार खाद उपलब्ध कराई जानी चाहिए।इसके अलावा डांडिया वन क्षेत्र में कथित अवैध कटान की जांच, ग्रामीण क्षेत्रों की जर्जर सड़कों की मरम्मत, विभिन्न स्थानों से अतिक्रमण हटाने और छह वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात लेखपालों का स्थानांतरण कराने की मांग उठाई गई।धरने में युवा जिलाध्यक्ष मोहम्मद असीम रजा, जिला महासचिव रहीस अहमद, संगठन मंत्री जगतार सिंह, बालक अध्यक्ष सतनाम सिंह, रेखा रानी, सीमा, मुबारक हसन, शाह आलम, मकबूल अहमद, मुराद खान, गुफरान अली, साबिर अली, जमील अहमद, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद इस्लाम,यासीन, करीम, बलजीत सिंह, जीत सिंह,पप्पू दिवाकर,रणजीत, सोनू गुप्ता,जमुना प्रसाद, नासिर आजम,राजीव अली, अंकित चौधरी,सलमा बेगम, नाजरीन,ऊषा देवी और रमा मंडल सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

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