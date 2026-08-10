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Rampur News: किसानों की समस्याओं को लेकर भाकियू ने सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने शाहबाद में किसानों की समस्याओं पर पंचायत की। जिला अध्यक्ष दरबारी लाल शर्मा ने खाद किल्लत, बिजली कटौती और राशन में धांधली का मुद्दा उठाया। उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी। तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया और 20 से अधिक लोगों को भाकियू की सदस्यता प्रदान की गई।

Rampur News: किसानों की समस्याओं को लेकर भाकियू ने सौंपा ज्ञापन

Rampur News: शाहबाद। रविवार को भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में पंचायत की। जिला अध्यक्ष दरबारी लाल शर्मा ने खाद की किल्लत, बिजली की अघोषित कटौती, राशन वितरण में धांधली और छुट्टा पशुओं की समस्या उठाई। उन्होंने समस्याओं का शीघ्र समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। पंचायत में पहुंचे तहसीलदार को किसानों ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने 20 से अधिक लोगों को भाकियू की सदस्यता दिलाई। प्रदेश सचिव दरियाब सिंह, मोहम्मद तालिब, जीराम यादव, राम बहादुर, राहत खां, भारत सिंह यादव, रामपाल सिंह, जुगनू और राजपाल यादव आदि मौजूद रहे।

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