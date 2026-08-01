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Rampur News: अंश निर्धारण को शिविर लगाने की मांग की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: टांडा में भाकियू टिकैत से जुड़े किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर खतौनियों में त्रुटियों के निपटारे की मांग की। उन्होंने तहसील स्तर पर विशेष शिविर लगाने की आवश्यकता जताई। इस मौके पर कई किसान उपस्थित रहे, जिन्होंने अपनी समस्याओं को उठाया।

Rampur News: अंश निर्धारण को शिविर लगाने की मांग की

Rampur News: टांडा। भाकियू टिकैत से जुड़े किसानों ने तहसील क्षेत्र के किसानो की खतौनियों में अंश निर्धारण एवं नाम संबंधी त्रुटियों के निस्तारण की मांग की है। इस आशय का ज्ञापन किसानों ने संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम को दिया है। जिसमें तहसील स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाने की मांग की है। इस दौरान साबिर अली, मजहर अली, मोहम्मद रफीक, अकील, गामा, भूरा खां, रियासत अली, राजपाल चौधरी, महमूद हुसैन आदि किसान मौजूद रहे।

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