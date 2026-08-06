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Rampur News: किसान को बेरहमी से पीटा, पांच पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: टांडा, संवाददाताउसने डीएम को पत्र दिया था। डीएम के आदेश पर तीन अगस्त को हल्का लेखपाल भी जांच को पहुंचे थे। इसी दौरान जफीर अहमद भी मेढ़ की जांच कराने के

Rampur News: किसान को बेरहमी से पीटा, पांच पर केस

Rampur News: मेंढ़ विवाद के चलते किसान को लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। घायल की और से पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। थाना क्षेत्र के ग्राम अहमद नगर निकट फैज गंज निवासी जफीर अहमद के गांव के ही उसकी खेती की जमीन है। जिसका मेंढ़ मिलान काश्तकार शकील से मेंढ़ का विवाद चल रहा है। इसके द्वारा खेत की पूरी मेंढ़ काट दी गई। इसके संबंध में उसने डीएम को पत्र दिया था। डीएम के आदेश पर तीन अगस्त को हल्का लेखपाल भी जांच को पहुंचे थे। इसी दौरान जफीर अहमद भी मेढ़ की जांच कराने के लिए खेत पर पहुंचे थे।

दूसरें पक्ष के शकील उसका भाई जलील, भतीजा रऊफ, याकूब, अकबर अली भी मौके पर पहुंचे थे। इन लोगो द्वारा मेंढ़ की जांच को लेकर जफीर जे साथ गाली गलौज की। मौके की इस स्थिति को देख लेखपाल खेत से वापस आ गए। तीन अगस्त को ही जफीर अहमद को खेत से घर आते समय इन सभी लोगों ने रोककर गाली गलौज की जिसका विरोध करने पर लाठी डंडे से मारपीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर शराबा होने पर लोगों को अपनी ओर आता देख आरोपी जान से मॉरने की धमकी देते हुए भाग गए। पीड़ित जफीर अहमद ने शकील, जलील, रउफ, याकूब, अकबर अली सहित पांचों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

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