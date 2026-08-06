Rampur News: किसान को बेरहमी से पीटा, पांच पर केस
Rampur News: टांडा, संवाददाताउसने डीएम को पत्र दिया था। डीएम के आदेश पर तीन अगस्त को हल्का लेखपाल भी जांच को पहुंचे थे। इसी दौरान जफीर अहमद भी मेढ़ की जांच कराने के
Rampur News: मेंढ़ विवाद के चलते किसान को लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। घायल की और से पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। थाना क्षेत्र के ग्राम अहमद नगर निकट फैज गंज निवासी जफीर अहमद के गांव के ही उसकी खेती की जमीन है। जिसका मेंढ़ मिलान काश्तकार शकील से मेंढ़ का विवाद चल रहा है। इसके द्वारा खेत की पूरी मेंढ़ काट दी गई। इसके संबंध में उसने डीएम को पत्र दिया था। डीएम के आदेश पर तीन अगस्त को हल्का लेखपाल भी जांच को पहुंचे थे। इसी दौरान जफीर अहमद भी मेढ़ की जांच कराने के लिए खेत पर पहुंचे थे।
दूसरें पक्ष के शकील उसका भाई जलील, भतीजा रऊफ, याकूब, अकबर अली भी मौके पर पहुंचे थे। इन लोगो द्वारा मेंढ़ की जांच को लेकर जफीर जे साथ गाली गलौज की। मौके की इस स्थिति को देख लेखपाल खेत से वापस आ गए। तीन अगस्त को ही जफीर अहमद को खेत से घर आते समय इन सभी लोगों ने रोककर गाली गलौज की जिसका विरोध करने पर लाठी डंडे से मारपीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर शराबा होने पर लोगों को अपनी ओर आता देख आरोपी जान से मॉरने की धमकी देते हुए भाग गए। पीड़ित जफीर अहमद ने शकील, जलील, रउफ, याकूब, अकबर अली सहित पांचों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।