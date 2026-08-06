Rampur News: मजदूरी के रुपये मांगने पर पीटा, तहरीर
Rampur News: रामपुर। मिलक कोतवाली क्षेत्र के देबरी बुजुर्ग पशुपुरा निवासी अनिल का आरोप है कि उसने धमोरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक प्लाई बोर्ड फैक्ट्री में मजदूरी पर
Rampur News: मिलक कोतवाली क्षेत्र के देबरी बुजुर्ग पशुपुरा निवासी अनिल का आरोप है कि उसने धमोरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक प्लाई बोर्ड फैक्ट्री में मजदूरी पर काम किया। आरोप है जब पीड़ित ने ठेकेदार से अपनी मजदूरी पैसे मांगे उसके साथ गाली-गलौच शुरू कर दी। विरोध करने पर फैक्ट्री मालिक सहित तीन-चार लोगो ने युवक को पकड़कर पीट दिया और जेब में रखे रूपये और चांदी की चैन भी छीन ली। किसी तरह थाने पहुंचकर अनिल ने घटना की शिकायत पुलिस से की है।
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