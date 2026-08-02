Rampur News: रजा लाइब्रेरी के लिए किला परिसर के सरकार भवन होंगे खाली

Rampur News: रामपुर की रजा लाइब्रेरी का दायरा बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सरकारी भवनों को रजा लाइब्रेरी प्रशासन को सौंपने का आदेश दिया गया है। इससे पाठकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। नगर पालिका परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है, जिससे ऐतिहासिक धरोहर को नया जीवन मिलेगा।

Rampur News: रामपुर। नवाब कालीन ऐतिहासिक विरासत और अनमोल पांडुलिपियों के खजाने रजा लाइब्रेरी का दायरा अब और बड़ा होने जा रहा है। लाइब्रेरी के संरक्षण और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए किला परिसर में स्थित सरकारी व ऐतिहासिक भवनों को रजा लाइब्रेरी प्रशासन को सौंपने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। जिलाधिकारी ने सरकारी भवनों को खाली कराने का आदेश जारी कर दिया है।

नगर पालिका परिषद की बैठक नगर पालिका परिषद की हाल ही में संपन्न हुई बोर्ड बैठक में शहर के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार, ऐतिहासिक राजा लाइब्रेरी के विस्तार और बेहतर संचालन के लिए किला परिसर में बने सरकारी भवनों को खाली कराया जाएगा। नगर पालिका बोर्ड की बैठक में पालिका अध्यक्ष एवं सभासदों ने सर्वसम्मति से इस निर्णय पर अपनी मुहर लगाई। बैठक में चर्चा की गई कि वर्तमान में रजा लाइब्रेरी में पुस्तकों के रख-रखाव और पाठकों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है।

नई सुविधाओं का विकास किला परिसर में स्थित सरकारी भवनों का उपयोग लाइब्रेरी के लिए करने से न केवल पाठकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि शहर की ऐतिहासिक धरोहर को भी एक नया जीवन मिलेगा। नए स्थान पर लाइब्रेरी में डिजिटल सेक्शन, आधुनिक अध्ययन कक्ष और ऐतिहासिक दस्तावेजों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। स्थान की कमी से जूझ रहे युवाओं और शोधकर्ताओं के लिए यह निर्णय बेहद फायदेमंद साबित होगा। नगर पालिका प्रशासन ने बताया कि प्रस्ताव पास होने के बाद अब संबंधित विभागों को पत्र लिखकर भवनों को खाली करने और हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों और साहित्य प्रेमियों ने नगर पालिका परिषद के इस फैसले का स्वागत किया है।