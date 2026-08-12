Rampur News: स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल ने सेंट एंथनी स्कूल को 2-0 से हराया
Rampur News: सीबीएसई नॉर्थ जोन-1 हॉकी टूर्नामेंट के चौथे दिन, स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल में विभिन्न शहरों की टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले हुए। मुख्य अतिथि मामून शाह खान और इज्तबा खान ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। डायरेक्टर शरद गुप्ता और प्रधानाचार्य शोएब ने खेल के माध्यम से बच्चों के विकास पर जोर दिया।
Rampur News: स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल में आयोजित सीबीएसई नॉर्थ जोन-1 हॉकी टूर्नामेंट के चौथे दिन हॉकी का रोमांच अपने चरम पर रहा। विभिन्न शहरों से आईं टीमों के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी बेहतरीन खेल शैली, अनुशासन और खेल भावना का शानदार प्रदर्शन किया। जीत दर्ज करने के लिए खिलाड़ियों ने पूरा जोर लगा दिया, जिसके चलते दर्शकों को बेहद कड़े और रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। कार्यक्रम में चौथे दिन मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी मामून शाह खान और विशेष अतिथि के रूप में सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त सीओ, रामपुर लॉन टेनिस सचिव व एनआईएस क्वालिफाइड हॉकी खिलाड़ी इज्तबा खान उपस्थित रहे।
सीबीएसई नॉर्थ जोन-1 हॉकी टूर्नामेंट के चौथे दिन की घटना
अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके प्रदर्शन की सराहना की। स्कूल के डायरेक्टर शरद गुप्ता ने कहा कि हॉकी जैसे खेल बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना का विकास करते हैं। प्रधानाचार्य शोएब ने खिलाड़ियों के जज्बे की तारीफ करते हुए कहा कि जीत-हार से ज्यादा मैदान पर मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ खेलना महत्वपूर्ण है। वहीं, डिप्टी डायरेक्टर श्रीमती मंजरी गुप्ता ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने और विभिन्न क्षेत्रों के खिलाड़ियों से सीखकर सर्वांगीण विकास करने का अवसर देना है। टूर्नामेंट को सफल बनाने में स्कूल कोच रामबाबू एवं निर्णायक मंडल की अहम भूमिका रही। निर्णायकों ने सभी मैचों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया। चौथे दिन खिलाड़ियों के जोश और खेल भावना ने पूरे स्टेडियम के वातावरण को ऊर्जा से भर दिया।
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विभिन्न वर्गों के मुकाबलों के परिणाम:
अंडर-19 बालक वर्ग: स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल ने सेंट एंथनी स्कूल को 2-0 से हराया।
अंडर-14 बालक वर्ग के परिणाम
अंडर-14 बालक वर्ग: स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल ने एसएमएस दत्ता स्कूल, खटीमा को 9-0 से करारी शिकस्त दी। इसी वर्ग के दूसरे मैच में ग्रीनवुड स्कूल ने गुरुकुल स्कूल, गाजियाबाद को 2-1 से पराजित किया।
अंडर-14 बालिका वर्ग के परिणाम
अंडर-14 बालिका वर्ग: बाबा खदेरा स्कूल ने स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल को 1-0 से हराया। एक अन्य मैच में गुरुकुल स्कूल, गाजियाबाद ने एसएमएस दत्ता स्कूल, खटीमा को 1-0 से मात दी।
अंडर-17 एवं अंडर-19 बालिका वर्ग के महत्वपूर्ण मुकाबले
अंडर-17 बालिका वर्ग: एपीएस स्कूल, देहरादून ने स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल के खिलाफ 8-0 से एकतरफा जीत दर्ज की।
अंडर-19 बालिका वर्ग: एसआरवीएम स्कूल, हरिद्वार ने प्लैटिनम वैली स्कूल, गाजियाबाद को 5-0 से पराजित किया।
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