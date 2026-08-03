Rampur News: रामपुर में बनेंगे 15855 स्वयं सहायता समूह, महिलाओं को मिलेगा रोजगार

Rampur News: जिले में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) इस वित्तीय वर्ष में बड़े स्तर पर स्वयं सहायता समूहों का विस्तार करेगा। जिले में 15855 नए महिला समूह गठित किए जाएंगे। इन समूहों से महिलाओं को जोड़कर उन्हें प्रशिक्षण, बैंक ऋण और स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में इस वर्ष नए स्वयं सहायता समूह गठित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रत्येक समूह में 11 महिलाओं को शामिल किया जाएगा। एक ग्राम पंचायत में औसतन पांच से सात समूह बनाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के अवसर मिल सकें। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूहों से जुड़ी महिलाओं को पहले प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाया जाएगा। इसके बाद उन्हें बैंक ऋण, सरकारी योजनाओं और विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। समूहों के माध्यम से महिलाएं सिलाई, डेयरी, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, अगरबत्ती, मसाला, पापड़, हस्तशिल्प और अन्य लघु उद्योगों में रोजगार प्राप्त कर सकेंगी。