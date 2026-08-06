Rampur News: बिजली मिस्री सड़क हादसे में घायल
Rampur News: रामपुर के मड़ैयान उदयराज गांव के निवासी भूपेंद्र कश्यप, जो एक बिजली मिस्त्री हैं, बुधवार को मगरमऊ गांव में काम करके अपने गांव लौटते समय एक वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
Rampur News: रामपुर। शहजादनगर थाना क्षेत्र के मड़ैयान उदयराज गांव निवासी भूपेंद्र कश्यप बिजली मिस्त्री हैं। वह बुधवार को मगरमऊ गांव में काम करके अपने गांव जा रहे थे। इस दौरान हादसा हो गया। एक वाहन चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया।
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