Rampur News: मसवासी में करंट लगने से बुजुर्ग की जान गई
Rampur News: मसवासी के गांव भूबरा मुस्तेहकम में एक बुजुर्ग नबी बख्श की करंट लगने से मौत हो गई। घटना बुधवार सुबह हुई, जब उन्होंने चारा मशीन को छुआ। नबी बख्श के पशुशाला में दो बछड़े भी करंट लगने से मृत पाए गए। इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया और उन्हें गांव के कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया।
Rampur News: मसवासी। करंट लगने से बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गमगीन माहौल के बीच बुजुर्ग को गांव के ही कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया है। घटना बुधवार की सुबह क्षेत्र के गांव भूबरा मुस्तेहकम के मझरा फतेहगंज में हुई। इस गांव के निवासी नबी बख्श दूध बेचने का काम करते थे। बताते हैं कि नबी बख्श सुबह उठे तब उन्होंने देखा कि पशुशाला में दो बछड़े मृत अवस्था में पड़े थे। वे अभी उन्हें देख ही रहे थे कि अचानक उनका हाथ चारा मशीन से टच हो गया। बताते हैं कि चारा मशीन में करंट आ रहा था।
नबी बख्श पशुशाला में ही गिर गए। जिसके बाद चीख-पुकार मच गई। किसी तरह उन्हें वहां से हटाया गया। नबी बख्श को नजदीकी डॉक्टर को दिखाया गया जिसने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया गया है कि पशुशाला में बंधे दो बछड़ों की मौत भी करंट लगने से ही हुई थी। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया। आसपास के तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्राम प्रधान पति राजू सैनी ने बताया कि गमगीन माहौल के बीच नबी बख्श को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया है।
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