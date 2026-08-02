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Rampur News: ठग दो महिलाओं के कुंडल उतरवाकर ले उड़े

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: टांडा में दो बुजुर्ग महिलाएँ ठगियों के जाल में फंस गईं। ठगियों ने लुभावनी बातें करते हुए उनके कान के सोने के कुंडल उतरवाए और फरार हो गईं। महिलाएँ बाजार में अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने आई थीं। मामला थाना क्षेत्र के ग्राम सिकन्दराबाद का है।

Rampur News: ठग दो महिलाओं के कुंडल उतरवाकर ले उड़े

Rampur News: टांडा। रामपुर मार्ग स्थित तहसील के बराबर में दो बुजुर्ग महिला दो ठगियों की बातों में आकर शिकार हो गईं। दोनों ठगी दोनों महिलाओं के कान के कुंडल उतरवाकर गायब हो गए बाद में दोनों महिला चीखती चिल्लाती रहीं लेकिन तब तक वह ठग फरार हो चुके थे। रविवार को अपराह्न के बाद दो महिलाओं को लालच देकर, मंत्र देकर कानों में पहने सोने के कुंडल उतरवाकर फरार होने का मामला सामने आया है। रविवार को दोपहर के बाद थाना क्षेत्र के ग्राम सिकन्दराबाद निवासी दो महिला जो कि देवरानी जिठानी हैं। घर से अपने परिवार के छोटे छोटे बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए टांडा बाजार आई हुई थीं।

दोनों को रामपुर मार्ग स्थित दो ठगियों ने भापकर उन्हें तहसील के बराबर में मोहल्ला नबाबपुरा को जाने बाले रास्ते पर बुलाकर ले गए उन्हें चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर दोनों से कानों के कुंडल उतरवा लिए कुछ ही देर में दोनों गायब हो गए।

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