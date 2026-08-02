Rampur News: अज्ञात वाहन की टक्कर से वृद्धा घायल
Rampur News: शाहबाद में, चंदौसी चौराहे के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से 80 वर्षीय अनवरी घायल हो गईं। राहगीरों ने उन्हें सीएचसी पहुँचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। उनकी हालत अब खतरे से बाहर है और परिजन अस्पताल पहुँचे थे।
Rampur News: शाहबाद। नगर में चंदौसी चौराहे के पास रविवार को अज्ञात वाहन की टक्कर से एक वृद्धा घायल हो गईं। राहगीरों की मदद से उन्हें सीएचसी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। सिरौली निवासी 80 वर्षीय अनवरी पैदल जा रही थीं। चंदौसी चौराहे के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिरकर घायल हो गईं। सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। उपचार के बाद उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई।
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