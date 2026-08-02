Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rampur News: अज्ञात वाहन की टक्कर से वृद्धा घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
Follow us on Google News
share

Rampur News: शाहबाद में, चंदौसी चौराहे के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से 80 वर्षीय अनवरी घायल हो गईं। राहगीरों ने उन्हें सीएचसी पहुँचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। उनकी हालत अब खतरे से बाहर है और परिजन अस्पताल पहुँचे थे।

Rampur News: अज्ञात वाहन की टक्कर से वृद्धा घायल

Rampur News: शाहबाद। नगर में चंदौसी चौराहे के पास रविवार को अज्ञात वाहन की टक्कर से एक वृद्धा घायल हो गईं। राहगीरों की मदद से उन्हें सीएचसी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। सिरौली निवासी 80 वर्षीय अनवरी पैदल जा रही थीं। चंदौसी चौराहे के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिरकर घायल हो गईं। सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। उपचार के बाद उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rampur Latest News Accident Rampur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।