Rampur News: गोवंशीय पशु की मौत के मामले में डंपर चालक पर प्राथमिकी
Rampur News: पटवाई। गोवंशीय पशु की मौत के मामले में पटवाई पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। पटवाई के बिचपुरी निवासी गौरव ने पुलिस को तहरीर देकर बताया 4 अगस
Rampur News: गोवंशीय पशु की मौत के मामले में पटवाई पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। पटवाई के बिचपुरी निवासी गौरव ने पुलिस को तहरीर देकर बताया 4 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे सड़क पर खड़ा था। तभी रामपुर साइड से तेज रफ्तार से आ रहा चेचिस डंपर ने चालक वसीम निवासी खोद ग्राम नानकर ने बिचपुरी चौराहे पर गाय को जोरदार टक्कर मार दी। जिससे गाय की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर वसीम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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