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Rampur News: मामूली कहासुनी में भाई ने बहन को पीटा,केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: रामपुर। पटवाई थाना क्षेत्र के लालपुर गांव में रविवार रात मामूली कहासुनी के बाद एक युवक पर अपनी सगी बहन कुसुम के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। घटना क

Rampur News: मामूली कहासुनी में भाई ने बहन को पीटा,केस दर्ज

Rampur News: पटवाई थाना क्षेत्र के लालपुर गांव में रविवार रात मामूली कहासुनी के बाद एक युवक पर अपनी सगी बहन कुसुम के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। घटना के बाद घायल महिला अपने दूसरे भाई के साथ पटवाई थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके बाद कुसुम को मेडिकल परीक्षण और उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।

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