Rampur News: नामांकित बच्चों की बनेगी फैमिली आईडी, कायाकल्प में लाएं तेजी : सीडीओ
Rampur News: विकास भवन में सीडीओ गुलाब चंद्र की अध्यक्षता में शिक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को बच्चों के नामांकन के लिए फैमिली आईडी बनाने और बीडीओ को कायाकल्प कार्य समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए।
Rampur News: विकास भवन सभागार में शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी गुलाब चंद्र की अध्यक्षता में जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण भारत मिशन, पीएम श्री और मध्याह्न भोजन योजना समेत विभिन्न योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। सीडीओ ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को नामांकित शत-प्रतिशत बच्चों की फैमिली आईडी बनाने तथा बीडीओ को कायाकल्प के कार्य समयबद्ध पूरे कराने के सख्त निर्देश दिए। डीपीआरओ को प्राथमिक स्कूलों व शौचालयों में रोस्टर बनाकर सफाई कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्पना देवी ने बताया कि स्कूल चलो अभियान के तहत अब तक 1,50,290 बच्चों का नामांकन हो चुका है और 1,28,858 अभिभावकों के खातों में डीबीटी राशि भेजी जा चुकी है।
शेष 4,344 पेंडिंग खातों की फीडिंग जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में मरम्मत व सोलर सिस्टम के कार्यों में देरी पर नाराजगी जताते हुए रामपुर व बिलासपुर नगर पालिका को गति लाने की हिदायत दी गई। बैठक में डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति, डीआईओएस अंजलि अग्रवाल, डीपीआरओ नाथूलाल आदि रहे।
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