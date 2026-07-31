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Rampur News: रामपुर: जनपदीय बैडमिंटन व टेबल टेनिस प्रतियोगिता आज से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: रामपुर में शहीद-ए-आजम स्पोट्र्स स्टेडियम में जनपदीय बैडमिंटन और टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता आज सुबह 11:00 बजे से शुरू हुई, जिसमें बालक वर्ग की मेजबानी सरस्वती विद्या मंदिर इण्टर कॉलेज और बालिका वर्ग की मेजबानी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इण्टर कॉलेज द्वारा की जा रही है।

Rampur News: रामपुर: जनपदीय बैडमिंटन व टेबल टेनिस प्रतियोगिता आज से

Rampur News: रामपुर। शहीद-ए-आजम स्पोट्र्स स्टेडियम में जनपदीय बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का शुभारंभ आज सुबह 11:00 बजे से होगा। इस प्रतियोगिता में बालक वर्ग की मेजबानी और आयोजन की ज़िम्मेदारी सरस्वती विद्या मंदिर इण्टर कॉलेज, सिविल लाइंस को सौंपी गई है, जबकि बालिका वर्ग की मेजबानी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इण्टर कॉलेज, सिविल लाइंस द्वारा की जा रही है। प्रतियोगिता में जिले भर के विभिन्न विद्यालयों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।

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