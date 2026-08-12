Rampur News: सावन शिवरात्रि: शिवालयों में गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे

Rampur News: फोटो,संवाददाता। सावन माह की पवित्र शिवरात्रि के पावन अवसर पर आज समूचा क्षेत्र पूरी तरह से शिवमय नजर आया। भोर की पहली किरण फूटने से पहले ही शहर और देह

Rampur News: सावन माह की पवित्र शिवरात्रि के पावन अवसर पर आज समूचा क्षेत्र पूरी तरह से शिवमय नजर आया। भोर की पहली किरण फूटने से पहले ही शहर और देहात के तमाम प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर-हर महादेव,बम-बम भोले और जय शिव शंभू के गगनभेदी जयकारों से सभी मंदिर परिसर गूंज उठे। श्रद्धालुओं ने पूरे भक्तिभाव और विधि-विधान के साथ भगवान आशुतोष का जलाभिषेक कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। --------------

तड़के चार बजे से ही लगीं लंबी कतारें ​शिवरात्रि को लेकर मंदिरों में तड़के चार बजे से ही भक्तों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिलीं। हाथों में पूजा की थाली, गंगाजल का लोटा, बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध, दही, शहद और पुष्प लिए महिला, पुरुष, बुजुर्ग व युवा अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कांवड़िए भी हरिद्वार और अन्य पवित्र नदियों से लाया गंगाजल अर्पित करने के लिए उत्साह के साथ शिवालयों में पहुंचे। कई प्रमुख मंदिरों में तो सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य द्वार से लेकर गर्भगृह तक विशेष बैरिकेडिंग करनी पड़ी।

दूध और गंगाजल से हुआ भोलेनाथ का अभिषेक ​मंदिरों के प्रांगण में आचार्यों और आचार्यों के सानिध्य में विशेष पूजन और आरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक किया। दिनभर मंदिरों में भजन-कीर्तन और शिवपुराण कथा का क्रम चलता रहा। मंदिरों को भव्य फूल-मालाओं और रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया था, जिससे वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो उठा।

सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम ​भीड़ को नियंत्रित करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। प्रमुख मंदिरों और उनके आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। सीसीटीवी कैमरों के जरिए भीड़ पर नजर रखी गई। इसके अलावा, जगह-जगह सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा श्रद्धालुओं व कांवड़ियों के लिए फलाहार, ठंडा पानी और चिकित्सा शिविरों का भी आयोजन किया गया। सावन शिवरात्रि पर दिनभर चले इस भक्तिमय माहौल ने पूरे शहर को आस्था के सरोकार में डुबो दिया। देर शाम तक मंदिरों में दर्शन-पूजन और महाआरती का दौर जारी रहा।