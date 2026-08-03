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Rampur News: शिवभक्तों ने मंदिरों के किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: क्षेत्र के गांव चंदेन में स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने सुबह से जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की और परिवार की सुख शांति के लिए कामना की। मंदिर के बाहर दिनभर भक्तों का जमावड़ा रहा, जहां सुरक्षा व्यवस्था के बीच भंडारे का आयोजन भी किया गया।

Rampur News: शिवभक्तों ने मंदिरों के किया जलाभिषेक

Rampur News: क्षेत्र के गांव चंदेन में स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर समेत अन्य मंदिरों में पवित्र सावन माह के पहले सोमवार को शिवालयों के बाहर भक्तों की भारी-भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से लेकर दोपहर तक भक्तों द्वारा मंदिरों में जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना के साथ परिवार की सुख शांति के लिए कामनाएं की। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शिव मंदिरों पर जलाभिषेक किया गया। मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हो गया, जोकि दोपहर तक चलता रहा। श्रद्धालुओं ने भांग, धतूरा और बेलपत्र आदि चढ़ाकर भगवान से परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। गांव चंदेन में स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर के बाहर दिनभर भक्तों का जमावाड़ा लगा रहा।

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भक्तों ने कतारों में लगकर जलाभिषेक करते हुए पूजा अर्चना की। मंदिर के महंत महेश शुक्ला ने बताया कि सुबह होते-होते पूरा मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं से भर गया। अधिक भीड़ की वजह से भगवान शिव जी के दर्शन पाने के लिए भक्तों को घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ा। मुख्य गेट पर तैनात पुलिस कर्मी एक-एक कर श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए अंदर भेजते रहे। शिवभक्तों ने मंदिरों के बाहर कतारों में लगकर जलाभिषेक किया। हर-हर महादेव के जयघोष से समूचा वातावरण शिवमय बना रहा। इस मौक पर भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। सुरक्षा के लिहाज से शिवालयों के बहार पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा और क्षेत्र में किसी भी प्रकार का बवाल न होने पाए इसके लिए क्षेत्र की हर स्थित पर नजर रखता रहा। इस मौके पर एसडीएम आनंद कुमार, सीओ हर्षिता सिंह, प्रभारी निरीक्षक जीत सिंह आदि मौजूद रहे।

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