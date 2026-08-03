Rampur News: मिलक के शिवालयों में रही हर हर महादेव से गूंज

Rampur News: सावन मास के पहले सोमवार को शिवभक्तों ने हर हर महादेव के नारे लगाते हुए भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया साथ ही भंगधातुरा और बेल पत्री चढ़ा कर पूजा अर्चना की। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। वही पहले सोमवार देखते हुए कावरियों की संख्या में कमी दिखी कुछ ही कावरियो ने शिवलिंग की विधिविधान से पूजा कर कावड़ चढ़ाई। सावन माह के पहले सोमवार को क्षेत्र के ग्राम राठौंडा स्थित प्रसिद्ध प्राचीन श्री बामेश्वर महादेव शिव मंदिर के कपाट विधि विधान से आरती और भोले बाबा का शृंगार कर सुबह चार बजे खोले गए।

जिसके बाद श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए आने लगे। देर शाम तक भोले का जल व दुग्धाभिषेक करने के लिए भक्त लाइन में खड़े होकर इंतजार करते नजर आए। महिलाओं ने व्रत कर रख कर बाबा की पूजा की और शाम को बाबा को भोग लगा कर व्रत खोला। सुरक्षा के मद्देनजर कोतवाली प्रभारी मनीराम, एसडीएम संतवीर सिंह, सीओ प्रीतम पाल सिंह, तहसीलदार अमित कुमार भारी पुलिस बल तैनात रहे। साथ ही मंदिर प्रांगण को सीसीटीवी से लैस रखा गया। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया। वहीं नगर के बाजार में स्थित प्राचीन शिव मंदिर, नगर पालिका स्थित मंदिर, ग्राम तिराह स्थित शिव मंदिर, ग्राम नवदिया स्थित मढ़ी, बाजार में स्थित माता रानी के मंदिर आदि में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया।