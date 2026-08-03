Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rampur News: मिलक के शिवालयों में रही हर हर महादेव से गूंज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
Follow us on Google News
share

Rampur News: सावन माह के पहले सोमवार को शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया और भंगधातुरा और बेल पत्री चढ़ाई। क्षेत्र के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। राठौंडा स्थित प्रसिद्ध श्री बामेश्वर महादेव मंदिर के कपाट सुबह खोले गए। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक के लिए लंबे समय तक इंतजार किया।

Rampur News: मिलक के शिवालयों में रही हर हर महादेव से गूंज

Rampur News: सावन मास के पहले सोमवार को शिवभक्तों ने हर हर महादेव के नारे लगाते हुए भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया साथ ही भंगधातुरा और बेल पत्री चढ़ा कर पूजा अर्चना की। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। वही पहले सोमवार देखते हुए कावरियों की संख्या में कमी दिखी कुछ ही कावरियो ने शिवलिंग की विधिविधान से पूजा कर कावड़ चढ़ाई। सावन माह के पहले सोमवार को क्षेत्र के ग्राम राठौंडा स्थित प्रसिद्ध प्राचीन श्री बामेश्वर महादेव शिव मंदिर के कपाट विधि विधान से आरती और भोले बाबा का शृंगार कर सुबह चार बजे खोले गए।

ये भी पढ़ें:Bulandsehar News: श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर किया जलाभिषेक, जयकारों से गूंजे शिवालय

जिसके बाद श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए आने लगे। देर शाम तक भोले का जल व दुग्धाभिषेक करने के लिए भक्त लाइन में खड़े होकर इंतजार करते नजर आए। महिलाओं ने व्रत कर रख कर बाबा की पूजा की और शाम को बाबा को भोग लगा कर व्रत खोला। सुरक्षा के मद्देनजर कोतवाली प्रभारी मनीराम, एसडीएम संतवीर सिंह, सीओ प्रीतम पाल सिंह, तहसीलदार अमित कुमार भारी पुलिस बल तैनात रहे। साथ ही मंदिर प्रांगण को सीसीटीवी से लैस रखा गया। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया। वहीं नगर के बाजार में स्थित प्राचीन शिव मंदिर, नगर पालिका स्थित मंदिर, ग्राम तिराह स्थित शिव मंदिर, ग्राम नवदिया स्थित मढ़ी, बाजार में स्थित माता रानी के मंदिर आदि में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया।

ये भी पढ़ें:Bijnor News: सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब
ये भी पढ़ें:पहले सोमवार को मंदिरों पर लगी भक्तों की कतारें,किया जलाभिषेक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rampur Latest News Rampur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।