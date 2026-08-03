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Rampur News: प्राचीन मन्दिर डिलारी में बम-बम भोले की गूंज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: सावन के पहले सोमवार को शादीनगर हजीरा के शिव भक्त डाक कांवड़ लेकर पहुंचे। कांवड़ियों ने प्राचीन मन्दिर में जलाभिषेक कर मन्नत मांगी। भक्त बम-बम भोले और हर-हर गंगे के उदघोष करते हुए मन्दिर परिसर में पहुंचे, जिससे वातावरण शिवमय हो गया।

Rampur News: प्राचीन मन्दिर डिलारी में बम-बम भोले की गूंज

Rampur News: सावन के पहले सोमवार को शादी नगर हजीरा के शिव भक्त डाक कांवड़ लेकर पहुचे कांवड़ियों ने बम-बम भोले, हर-हर गंगे के उदघोष करते हुए कांवड़ियों ने प्राचीन मन्दिर परिसर में पहुंचकर जलाभिषेक कर मन्नत मांगी। डिलारी स्थित प्राचीन बाबा प्रकटेश्वर मन्दिर में पहले सोमवार को शादीनगर हजीरा के भोले हरिद्वार से डाक कांवड़ लेकर सोमवार को सबह करीब 8 बजे पहुंचे। श्रद्वालु बोल बम, हर-हर गंगे व बम-बम भोले का उदघोष कर चल रहे थे जिससे वहां का वातावरण शिवमय हो गया। पहले सभी भोलों ने मन्दिर की परिक्रमा कर जलाभिषेक किया। इस मौके पर मन्दिर परिसर में भीड़ लगी रही।

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कांवड़ लेकर आये जत्थों में अविनाश कुमार, दीपक शर्मा, दीपक कुमार लोधी,जुगेश कुमार,हिम्मत सिह, गुडडू लोधी,कमल सिह,प्रेमपाल सिह,सचिन ,रविन्द्र सिह,जसवंत सिह,सोरव, रोहित कुमार,रालेश,करन कुमार,अमरपाल,अनुज, अजयकुमार,विपिन कुमार,मुकेश कुमार, सुमत कुमार, आदि समेत दो दज्रन काबिड़ये शामिल रहे।

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