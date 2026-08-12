Rampur News: बिलासपुर में दिनदहाड़े बैंक के भीतर किसान की जेब से 40 हजार उड़ाए

Rampur News: क्षेत्र के केमरी तिराहे पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा में मंगलवार दोपहर को टप्पेबाजों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बैंक के भीतर ही काउंटर पर खड़े एक व्यक्ति की जेब से शातिरों ने बेहद सफाई से 40 हजार की नकदी पार कर दी। दिनदहाड़े बैंक के सुरक्षा घेरे को ठेंगा दिखाकर हुई इस चोरी से खाताधारकों में खलबली मच गई है। मिलक थाना क्षेत्र के गांव सिलाई बड़ा निवासी राजेंद्र कुमार मंगलवार दोपहर लगभग एक बजे अपने खाते से 40 हजार रुपये की रकम निकालने बिलासपुर स्थित शाखा पहुंचे थे। रकम निकालने के बाद वह बैंक में ही काउंटर नंबर-2 पर पहुंचे और वहां मौजूद बैंककर्मी से एटीएम के संबंध में कुछ जानकारी लेने लगे।

आरोप है कि इसी बीच बैंक के अंदर घात लगाकर खड़े किसी अज्ञात चोर ने उनकी जेब में रखे रुपयों के बंडल पर हाथ साफ कर दिया। राजेंद्र कुमार जब काउंटर से हटकर बाहर जाने लगे और उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला, तो रुपये गायब देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित ने तुरंत चिल्लाकर बैंक में मौजूद सुरक्षा गार्ड और बैंक मैनेजर को घटना की जानकारी दी। बैंक परिसर में अचानक हुई इस घटना से कुछ देर के लिए खलबली मच गई। पीड़ित राजेंद्र कुमार ने तत्काल कोतवाली पहुंचकर मामले की लिखित तहरीर सौंपी। पीड़ित की सूचना पर पुलिस की एक टीम तत्काल बैंक पहुंचीं। पुलिस ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया, ताकि संदिग्धों की पहचान की जा सके। लेकिन, काफी खोजबीन के बाद भी पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। वहीं, बैंक में दिनदहाड़े हुई इस वारदात को लेकर चर्चा का विषय बन गया। प्रभारी निरीक्षक जीत सिंह ने बताया कि पीड़ित द्वारा तहरीर प्राप्त हुई है। सीसीटीवी कैमरों समेत आदि की जांच जारी है। जांच उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।