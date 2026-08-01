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Rampur News: दक्ष प्रजापति जन्मोत्सव पर निकली भव्य शोभायात्रा, गूंजे जयकारे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: गुजरेला गांव में शुक्रवार को दक्ष प्रजापति जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। विशाल शोभायात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं और ग्रामीणों की बड़ी संख्या शामिल हुई। शोभायात्रा का नेतृत्व अमित कुमार प्रजापति ने किया और इससे समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा मिलने की बात कही गई।

Rampur News: दक्ष प्रजापति जन्मोत्सव पर निकली भव्य शोभायात्रा, गूंजे जयकारे

Rampur News: शाहबाद। क्षेत्र के गुजरेला गांव में शुक्रवार को दक्ष प्रजापति जन्मोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और ग्रामीणों ने भाग लिया। शोभायात्रा के दौरान पूरे मार्ग पर धार्मिक जयघोष गूंजते रहे और वातावरण भक्तिमय बना रहा। शोभायात्रा का आयोजन पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला कार्यालय प्रभारी अमित कुमार प्रजापति के नेतृत्व में किया गया। शुभारंभ मिलक विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी कपिल देव कोरी ने किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन समाज में एकता और भाईचारे को मजबूत करने के साथ-साथ सनातन संस्कृति के संरक्षण और उसके प्रचार-प्रसार में अहम भूमिका निभाते हैं।

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शोभायात्रा में प्रदेश प्रभारी (उत्तराखंड) राष्ट्रीय हिन्दू वाहिनी संघ अवधेश गंगवार, राहुल गंगवार, अनोखे प्रजापति, संजू गंगवार, प्रदीप कुमार प्रजापति सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे।

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