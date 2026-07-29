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Rampur News: साइबर थाना पुलिस ने वापस कराए रुपये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: रामपुर के एक व्यक्ति के मोबाइल फोन हैक करके उनके बैंक खाते से 131999 रुपये की धोखाधड़ी की गई। साइबर थाना पुलिस ने जांच शुरू की और 32000 रुपये वापस कराए।

Rampur News: साइबर थाना पुलिस ने वापस कराए रुपये

Rampur News: रामपुर। शहर के एक व्यक्ति के मोबाइल फोन को हैक कर उनके बैंक खाते से साइबर धोखाधड़ी करते हुए कुल 131999 रुपये की धोखाधड़ी करने के बाद साइबर थाना पुलिस ने जांच की। जांच के बाद पुलिस ने 32000 रुपये वापस कराए है।

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