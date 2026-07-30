Rampur News: साइबर थाना पुलिस ने वापस कराए रुपये
Rampur News: रामपुर में एक व्यक्ति के मोबाइल फोन को हैक करने के बाद उनके बैंक खाते से 131999 रुपये की साइबर धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने जांच के बाद 32000 रुपये वापस कराए हैं।
Rampur News: रामपुर। शहर के एक व्यक्ति के मोबाइल फोन को हैक कर उनके बैंक खाते से साइबर धोखाधड़ी करते हुए कुल 131999 रुपये की धोखाधड़ी करने के बाद साइबर थाना पुलिस ने जांच की। जांच के बाद पुलिस ने 32000 रुपये वापस कराए है।
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