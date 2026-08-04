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Rampur News: जौहर विवि: आरडीए से रिकार्ड तलब, 10 को होगी सुनवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: सपा नेता आजम खां के मोहम्मद अली जौहर जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। मंडलायुक्त कोर्ट ने आरडीए उपाध्यक्ष के आदेश को निष्प्रभावित करते हुए अगले सुनवाई की तिथि 10 अगस्त निर्धारित की है। जौहर विवि प्रबंधन ने इस आदेश को चुनौती दी थी।

Rampur News: जौहर विवि: आरडीए से रिकार्ड तलब, 10 को होगी सुनवाई

Rampur News: सपा नेता आजम खां के मोहम्मद अली जौहर जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्स्तीकरण पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। सोमवार को कमिश्नर कोर्ट में जौहर विवि प्रबंधन की अपील पर सुनवाई करते हुए मंडलायुक्त ने निचली अदालत (आरडीए उपाध्यक्ष) से संबंधित प्रकरण का रिकार्ड तलब किया है। इस मामले में अब 10 अगस्त को सुनवाई होगी। मालूम हो कि आरडीए के क्षेत्रीय अवर अभियंता द्वारा 28 जून को वाद दर्ज कर मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के सचिव और जौहर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर आठ जुलाई तक संबंधित 38 भवनों के नक्शा आदि दाखिल करने का आदेश दिया था। जौहर विवि प्रबंधन की ओर से दाखिल किए गए जवाब के बाद आरडीए द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, जिसमें 15 जुलाई को जौहर विवि प्रबंधन का पक्ष सुनने के बाद रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने अवैध भवनों को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया था। आरडीए उपाध्यक्ष के इस आदेश को चुनौती देते हुए जौहर विवि प्रबंधन की ओर से आरडीए अध्यक्ष/अपीलीय अधिकारी के यहां अपील दाखिल की गई थी। जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार मंडलायुक्त कोर्ट से ध्वस्तीकरण के आदेश पर अंतरिम रोक फिलहाल जारी रहेगी। कमिश्नर कोर्ट ने आरडीए से संबंधित प्रकरण में रिकार्ड तलब किया है। प्रकरण में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी.

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निष्प्रभावी रहेगा आरडीए उपाध्यक्ष का आदेश

मंडलायुक्त कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए आदेश दिया है कि जब तक उनकी कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक आरडीए उपाध्यक्ष का जौहर विवि के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश निष्प्रभावी रहेगा। यानी, तब तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होगी.

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जानें क्यों दिया था ध्वस्तीकरण का आदेश

मालूम हो कि 15 जुलाई को आरडीए उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने जौहर विवि के मामले में सुनवाई की थी। जिसमें कहा था कि आरडीए के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा राजस्व ग्राम सींगनखेड़ा की भूमि पर एकेडमिक भवन व मेडिकल भवन के अलावा शेष 82309.80 वर्गमीटर भूमि पर बने समस्त 38 निर्माण किसी सक्षम प्राधिकारी से मानचित्र स्वीकृति के बिना किए गए हैं, जिनके ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है। प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि उल्लेखित अवैध निर्माण को 15 दिन के अंदर स्वयं हटाकर इस कार्यालय को सूचित करें, अन्यथा की दशा में इन अवैध निर्माणों को आरडीए द्वारा निर्धारित अवधि के बाद ध्वस्त कराया जाएगा और इस पर होने वाले समस्त व्यय भू-राजस्व बकाया की भांति वसूल किया जाएगा.

FAQs

क्या जौहर विवि के भवनों का ध्वस्तीकरण स्थगित किया गया है?
हाँ, मंडलायुक्त कोर्ट ने जौहर विवि के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण पर फिलहाल रोक जारी रखी है।
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