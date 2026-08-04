Rampur News: जौहर विवि: आरडीए से रिकार्ड तलब, 10 को होगी सुनवाई

Rampur News: सपा नेता आजम खां के मोहम्मद अली जौहर जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्स्तीकरण पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। सोमवार को कमिश्नर कोर्ट में जौहर विवि प्रबंधन की अपील पर सुनवाई करते हुए मंडलायुक्त ने निचली अदालत (आरडीए उपाध्यक्ष) से संबंधित प्रकरण का रिकार्ड तलब किया है। इस मामले में अब 10 अगस्त को सुनवाई होगी। मालूम हो कि आरडीए के क्षेत्रीय अवर अभियंता द्वारा 28 जून को वाद दर्ज कर मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के सचिव और जौहर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर आठ जुलाई तक संबंधित 38 भवनों के नक्शा आदि दाखिल करने का आदेश दिया था। जौहर विवि प्रबंधन की ओर से दाखिल किए गए जवाब के बाद आरडीए द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, जिसमें 15 जुलाई को जौहर विवि प्रबंधन का पक्ष सुनने के बाद रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने अवैध भवनों को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया था। आरडीए उपाध्यक्ष के इस आदेश को चुनौती देते हुए जौहर विवि प्रबंधन की ओर से आरडीए अध्यक्ष/अपीलीय अधिकारी के यहां अपील दाखिल की गई थी। जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार मंडलायुक्त कोर्ट से ध्वस्तीकरण के आदेश पर अंतरिम रोक फिलहाल जारी रहेगी। कमिश्नर कोर्ट ने आरडीए से संबंधित प्रकरण में रिकार्ड तलब किया है। प्रकरण में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी.