Rampur News: शेखूपुरा वार्ड में 110 मीटर आरसीसी सड़क का उद्घाटन

Rampur News: स्वार। नगर पंचायत नरपतनगर दूंदावाला के वार्ड संख्या 11 शेखूपुरा में लंबे समय से लोगों की परेशानी का कारण बने कच्चे मार्ग को अब पक्की आरसीसी सड़क में बदल दिया गया है। शनिवार को नगर पंचायत चेयरमैन खालिद अली ने नज़ीर अहमद के घर से मुख्य मार्ग तक बनी करीब 110 मीटर लंबी आरसीसी सड़क का फीता काटकर उद्घाटन किया। सड़क बनने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है।

उद्घाटन समारोह

वार्ड 11 में बरसात के दिनों में सड़क पर पानी भर जाने से लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता था। वार्डवासियों की इस समस्या को देखते हुए चेयरमैन खालिद अली ने मौके का निरीक्षण कराया और प्राथमिकता के आधार पर आरसीसी सड़क निर्माण कार्य पूरा कराया, जिससे वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हो गया। शुक्रवार को उद्घाटन के दौरान चेयरमैन खालिद अली ने कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। उनका प्रयास है कि नगर का कोई भी रास्ता कच्चा न रहे और सभी मोहल्ले एवं मार्गों का पक्की सड़कों से निर्माण कराया जाए। उन्होंने कहा कि नगर में ऐतिहासिक विकास कार्य कराए जा रहे हैं और जनसुविधाओं को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता है।