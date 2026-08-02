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Rampur News: सीओ ने लक्खीबाग शिव मंदिर की व्यवस्थाएं परखीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: शाहबाद के प्राचीन लक्खीबाग शिव मंदिर में श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सीओ देवकीनंदन ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कांवड़ियों के ठहरने और अन्य इंतजामों का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

Rampur News: सीओ ने लक्खीबाग शिव मंदिर की व्यवस्थाएं परखीं

Rampur News: शाहबाद। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सीओ देवकीनंदन ने शनिवार देर रात प्राचीन लक्खीबाग शिव मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कांवड़ियों के ठहरने सहित अन्य इंतजामों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सीओ ने कहा कि मंदिर आने वाले कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

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