Rampur News: हामिदाबाद में दो पक्षों में पथराव, 12 लोग घायल,दो रेफर

Rampur News: पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर चले। जिसमें 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें उपचार के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जिनमें से 6 घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्षेत्र के गांव हामिदाबाद में हुई मारपीट की घटना में एक पक्ष के घायलों में हुकुम सिंह, उसके भाई कमल सिंह तथा राजेश सिंह शामिल हैं। दूसरे पक्ष की ओर से जाहिद, बेटी मुस्कान व फिजा, भांजा शुऐब खां, जसीम व फहीम, बहन नसीम जहां, भतीजी अनम तथा भांजी बहू शहाना घायल हुए हैं।

हुकुम सिंह का कहना था कि लगभग एक वर्ष पूर्व उनके भाई की हत्या हुई थी। इसी मामले को लेकर दूसरा पक्ष उनसे रंजिश रखता है। रात में उनके घर में एक बच्चे की जन्म की खुशी में पार्टी चल रही थी। इसी बीच दूसरे पक्ष ने उनके घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला किया गया और ईंट-पत्थर बरसाए। जबकि जाहिद का कहना था उनके बहनोई रईस अहमद का घर हुकुम सिंह के घर के पास में हैं। बहनोई बीमार थे और वे सभी लोग उन्हें देखने गए थे।पहले पक्ष ने उन्हें देखकर गाली-गलौज की और लाठी-डंडों व ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया। सीएचसी चिकित्साधिकारी डॉ. एसके व्यास ने बताया कि कई घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद 6 घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। प्रभारी निरीक्षक जीत सिंह ने बताया कि सभी घायलों का सीएचसी में उपचार और मेडिकल परीक्षण कराया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।