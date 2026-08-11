Rampur News: झमाझम बारिश से लुढ़का पारा, मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से मिली राहत
Rampur News: रामपुर में मंगलवार सुबह हुई झमाझम बारिश से क्षेत्रवासियों को उमस और भीषण गर्मी से राहत मिली। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और कुछ देर बाद बारिश शु
Rampur News: रामपुर में मंगलवार सुबह हुई झमाझम बारिश से क्षेत्रवासियों को उमस और भीषण गर्मी से राहत मिली। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना हो गया। पिछले कई दिनों से तेज धूप और उमस के कारण लोग परेशान थे। सुबह से ही लोग पसीने से तर-बतर हो रहे थे और पंखे-कूलर भी राहत देने में नाकाम साबित हो रहे थे। मंगलवार को पहले रिमझिम और फिर तेज बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। बारिश के बाद तापमान में गिरावट महसूस की गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।