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Rampur News: झमाझम बारिश से लुढ़का पारा, मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से मिली राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: रामपुर में मंगलवार सुबह हुई झमाझम बारिश से क्षेत्रवासियों को उमस और भीषण गर्मी से राहत मिली। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और कुछ देर बाद बारिश शु

Rampur News: झमाझम बारिश से लुढ़का पारा, मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से मिली राहत

Rampur News: रामपुर में मंगलवार सुबह हुई झमाझम बारिश से क्षेत्रवासियों को उमस और भीषण गर्मी से राहत मिली। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना हो गया। पिछले कई दिनों से तेज धूप और उमस के कारण लोग परेशान थे। सुबह से ही लोग पसीने से तर-बतर हो रहे थे और पंखे-कूलर भी राहत देने में नाकाम साबित हो रहे थे। मंगलवार को पहले रिमझिम और फिर तेज बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। बारिश के बाद तापमान में गिरावट महसूस की गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली।

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