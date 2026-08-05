Rampur News: आसमान में छाए बादलों के बीच उमस का सितम: बेहाल हुए लोग, अघोषित बिजली कटौती ने बढ़ाईं मुश्किलें

Rampur News: आसमान में छाए बादलों के बीच उमस का सितम: बेहाल हुए लोग, अघोषित बिजली कटौती ने बढ़ाईं मुश्किलें
Rampur News: जिले में मौसम लगातार बदल रहा है। काले बादल छाए रहने के बावजूद बारिश नहीं हुई, जिससे उमस बढ़ गई है। लोगों को पसीने और असहनीय गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। अघोषित बिजली कटौती और ट्रिपिंग की समस्या ने स्थिति को और खराब कर दिया है, जिससे लोग परेशान हैं।
Rampur News: जिले में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बुधवार की सुबह से ही आसमान में काले-घने बादल छाए रहने के बावजूद बारिश न होने से उमस ने विकराल रूप ले लिया है। इस भीषण उमस के चलते हवा में नमी का स्तर बढ़ गया है, जिससे लोग पसीने से तर-बतर हो रहे हैं और दिनभर बेहाल नजर आए। मौसम के इस रुख के बीच शहर से लेकर देहात तक जारी अघोषित बिजली कटौती ने लोगो की हाल बेहाल कर दिया है। घंटों हो रही ट्रिपिंग और लो-वोल्टेज की समस्या से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
घरों में पंखे और कूलर भी उमस के आगे बेअसर साबित हो रहे हैं, जबकि बिजली न रहने से इनवर्टर भी जवाब दे रहे हैं।
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