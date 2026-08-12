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Rampur News: भारत स्काउट और गाइड के जनक पंडित श्रीराम बाजपेई की मनाई जयंती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: फोटोनाया गया। जिला सचिव ओम प्रकाश सैनी जिला मुख्यालय आयुक्त एवं योगेंद्र पाल सिंह प्रधानाचार्य राजकीय मुर्तजा इंटर कॉलेज ने संयुक्त रूप से पंडित श्रीर

Rampur News: भारत स्काउट और गाइड के जनक पंडित श्रीराम बाजपेई की मनाई जयंती

Rampur News: भारत स्काउट और गाइड के कार्यालय पर मंगलवार को स्काउटिंग के पुरोधा पंडित श्रीराम बाजपेई का जन्मदिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला सचिव ओम प्रकाश सैनी जिला मुख्यालय आयुक्त एवं योगेंद्र पाल सिंह प्रधानाचार्य राजकीय मुर्तजा इंटर कॉलेज ने संयुक्त रूप से पंडित श्रीराम बाजपेई के चित्र पर माल्यार्पण और नमन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। योगेंद्र पाल सिंह ने कहा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत रत्न पंडित श्रीराम बाजपेई का जीवन अत्यंत प्रेरणादायी और अनुकरणीय है। बाजपेई ने सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में स्काउटिंग का बीजारोपण किया था, जो आज एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुका है।

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जिला सचिव ओम प्रकाश सैनी ने कहा कि रामपुर में स्काउटिंग गतिविधियां लगातार प्रगति पर हैं। जनपद रामपुर की स्काउटिंग जिला मुख्य आयुक्त बलराम सिंह एवं प्रादेशिक मुख्य आयुक्त डॉ. प्रभात कुमार के कुशल निर्देशन में नित नई ऊंचाइयों को छू रही है। कार्यक्रम के दौरान जिला संगठन आयुक्त स्काउट जीतू कुमार, जिला संगठन आयुक्त गाइड नरवंत कौर एवं जिला प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट प्रेमपाल सिंह सहित स्काउट्स और गाइड्स भी उपस्थित रहे।

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