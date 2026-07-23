Rampur News: तिलक और आजाद की जयंती मनाई
Rampur News: मिलक नगर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में गुरुवार को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई गई। प्रधानाचार्य आनंदपाल सिंह और मुख्य वक्ता मोहर सिंह ने उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और उनके देश के प्रति समर्पण की घटनाएं साझा कीं।
Rampur News: मिलक। नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में गुरुवार को महापुरुष लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य आनंदपाल सिंह और मुख्य वक्ता मोहर सिंह ने उनके छायाचित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वक्ताओं ने दोनों महापुरुषों के देश के प्रति समर्पण भाव की घटनाएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम में विद्यालय का सदस्य स्टाफ उपस्थित रहा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।