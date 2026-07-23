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Rampur News: तिलक और आजाद की जयंती मनाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: मिलक नगर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में गुरुवार को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई गई। प्रधानाचार्य आनंदपाल सिंह और मुख्य वक्ता मोहर सिंह ने उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और उनके देश के प्रति समर्पण की घटनाएं साझा कीं।

Rampur News: तिलक और आजाद की जयंती मनाई

Rampur News: मिलक। नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में गुरुवार को महापुरुष लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य आनंदपाल सिंह और मुख्य वक्ता मोहर सिंह ने उनके छायाचित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वक्ताओं ने दोनों महापुरुषों के देश के प्रति समर्पण भाव की घटनाएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम में विद्यालय का सदस्य स्टाफ उपस्थित रहा।

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