मुंशी प्रेमचंद का साहित्य आज भी प्रासंगिक:डॉ. पुष्कर मिश्र

हिंदी साहित्य के महान कथाकार एवं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को रजा पुस्तकालय के ऐतिहासिक दरबार हॉल में एक विशेष प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन किया गया। पुस्तकालय के निदेशक डॉ. पुष्कर मिश्र ने फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए निदेशक डॉ. पुष्कर मिश्र ने कहा कि रजा पुस्तकालय विशेष अवसरों पर निरंतर इस तरह की ज्ञानवर्धक प्रदर्शनियों का आयोजन करता रहा है। मुंशी प्रेमचंद को साहित्य जगत का महान व्यक्तित्व बताते हुए उन्होंने कहा कि मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं100 वर्ष पूर्व जितनी प्रासंगिक थीं, उतनी ही आज भी हैं। उन्होंने मानव जीवन के मूल प्रश्नों, मानवीय संवेदनाओं, अंतर्मन के द्वंद्वों और सामाजिक ताने-बाने का बहुत ही जीवंत चित्रण किया है। पारिवारिक और आर्थिक विषमताओं के बावजूद उन्होंने कभी अपनी कर्मठता का त्याग नहीं किया। डॉ. मिश्र ने आगे कहा कि मुंशी प्रेमचंद यथार्थवादी लेखक थे और विश्व के गिने-चुने महान साहित्यकारों में उनका नाम सदैव अग्रगण्य रहेगा। उनके जीवन से हमें कर्मठता, निष्ठा और मानवीय संवेदनाओं की सीख मिलती है।