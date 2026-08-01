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मुंशी प्रेमचंद का साहित्य आज भी प्रासंगिक:डॉ. पुष्कर मिश्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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गुरुवार को रजा पुस्तकालय में हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती पर एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। पुस्तकालय के निदेशक ने उनके जीवन और कृतियों पर चर्चा की। प्रदर्शनी में उनकी प्रसिद्ध रचनाएं और दुर्लभ सामग्रियां शामिल हैं, जो उनकी कर्मठता और मानव संवेदनाओं को दर्शाती हैं।

मुंशी प्रेमचंद का साहित्य आज भी प्रासंगिक:डॉ. पुष्कर मिश्र

हिंदी साहित्य के महान कथाकार एवं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को रजा पुस्तकालय के ऐतिहासिक दरबार हॉल में एक विशेष प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन किया गया। पुस्तकालय के निदेशक डॉ. पुष्कर मिश्र ने फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए निदेशक डॉ. पुष्कर मिश्र ने कहा कि रजा पुस्तकालय विशेष अवसरों पर निरंतर इस तरह की ज्ञानवर्धक प्रदर्शनियों का आयोजन करता रहा है। मुंशी प्रेमचंद को साहित्य जगत का महान व्यक्तित्व बताते हुए उन्होंने कहा कि मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं100 वर्ष पूर्व जितनी प्रासंगिक थीं, उतनी ही आज भी हैं। उन्होंने मानव जीवन के मूल प्रश्नों, मानवीय संवेदनाओं, अंतर्मन के द्वंद्वों और सामाजिक ताने-बाने का बहुत ही जीवंत चित्रण किया है। पारिवारिक और आर्थिक विषमताओं के बावजूद उन्होंने कभी अपनी कर्मठता का त्याग नहीं किया। डॉ. मिश्र ने आगे कहा कि मुंशी प्रेमचंद यथार्थवादी लेखक थे और विश्व के गिने-चुने महान साहित्यकारों में उनका नाम सदैव अग्रगण्य रहेगा। उनके जीवन से हमें कर्मठता, निष्ठा और मानवीय संवेदनाओं की सीख मिलती है।

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यह रहें प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण

​इस विशेष प्रदर्शनी में मुंशी प्रेमचंद के जीवन और साहित्य से जुड़ी कई दुर्लभ सामग्रियां प्रदर्शित की गई हैं जिसमें हिंदी और उर्दू में प्रकाशित उनके प्रसिद्ध उपन्यास व कहानियां-गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, सेवासदन, कर्बला, पूस की रात, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी आदि। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद के विचारों और सामाजिक चेतना पर आधारित अन्य पुस्तकें भी शामिल हैं। साथ ही दुर्लभ छायाचित्र व दस्तावेज वर्ष 1933 में अजन्ता सिनेटोन (मुंबई) के साथ हुए अनुबंध की प्रति। मुंशी प्रेमचंद निकेतन और मारवाड़ी कॉलेज (1931) से संबंधित छायाचित्र। जयशंकर प्रसाद, ऋषभ चरण जैन और जैनेन्द्र कुमार के साथ मुंशी प्रेमचंद की दुर्लभ तस्वीरें। उनकी जन्मपत्री तथा सेवा पुस्तिका प्रदर्शनी की मुख्य आकर्षण रहीं कार्यक्रम का सफल संचालन सचिन तिवारी ने किया।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती कब मनाई गई?
मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती शुक्रवार को मनाई गई।
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