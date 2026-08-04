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Rampur News: सड़कों से छुट्टा पशु पकड़कर गोशाला भेजे गए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: शाहबाद में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या और लोगों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, नगर पंचायत ने छुट्टा पशुओं के खिलाफ एक अभियान शुरू किया। टीम ने मुख्य बाजारों और प्रमुख मार्गों से पशुओं को पकड़ा और उन्हें गोशाला भेजा। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

Rampur News: सड़कों से छुट्टा पशु पकड़कर गोशाला भेजे गए

Rampur News: शाहबाद में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और लोगों की शिकायतों को देखते हुए नगर पंचायत ने सोमवार को छुट्टा पशुओं के खिलाफ अभियान चलाया। टीम ने मुख्य बाजारों, चौराहों और प्रमुख मार्गों से छुट्टा पशुओं को पकड़कर विशेष वाहन के माध्यम से किरा गोशाला भेजा। नगर पंचायत का कहना है कि नगर को छुट्टा पशुओं से मुक्त रखने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

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