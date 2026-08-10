Rampur News: प्रमोद बने बसपा के मुरादाबाद मंडल जोन प्रभारी
Rampur News: रामपुर में बसपा के नेताओं ने प्रमोद कुमार एडवोकेट को मुरादाबाद मंडल का जोन प्रभारी नियुक्त किया है। प्रमोद कुमार संगठन के प्रति अपनी निष्ठा और अनुभव के लिए जाने जाते हैं। उनकी नियुक्ति पर बसपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है।
Rampur News: रामपुर। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव व पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली, नगीना के पूर्व सांसद व मुरादाबाद-बरेली मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी गिरीश चंद जाटव तथा मुरादाबाद मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी रण विजय सिंह की संस्तुति पर बसपा के नेता प्रमोद कुमार एडवोकेट को मुरादाबाद मंडल का जोन प्रभारी मनोनीत किया गया है। प्रमोद कुमार एडवोकेट पूर्व में भी कई बार बसपा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। संगठन के प्रति उनकी निष्ठा और लंबे अनुभव को देखते हुए उन्हें यह नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके जोन प्रभारी बनने पर बसपा कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में खुशी की लहर है।
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