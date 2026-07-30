Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rampur News: घर में घुसकर जानलेवा हमला करने में चार पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
Follow us on Google News
share

Rampur News: रामपुर के शहजादनगर थाना क्षेत्र में चार लोगों ने एक घर में घुसकर जानलेवा हमला किया। पीड़ित राजाराम को गंभीर चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना सोमवार की रात की है।

Rampur News: घर में घुसकर जानलेवा हमला करने में चार पर केस

Rampur News: रामपुर। शहजादनगर थाना क्षेत्र में घर में घुसकर मारपीट और जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। घटना में पीड़ित के सिर पर गंभीर चोट आई है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर गांव के ही चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना सोमवार की रात की है। शिकायतकर्ता मुनीष ने बताया कि गांव शहजादनगर के ही रहने वाले चार लोग भूप सिंह , उनका बेटा गुलाब और गुलाब के दो बेटे सोनू व जतीन अचानक उनके घर में घुस आए।

​आरोप है कि आरोपियों ने घर में प्रवेश करते ही हमला कर दिया। आरोपी जतीन और सोनू के हाथों में दाव था, उन्होंने राजाराम के सिर पर जानलेवा कर दिया। हमले में राजाराम का सिर फट गया और वे बुरी तरह घायल हो गए। जब परिवार के अन्य सदस्य बीच-बचाव करने आए, तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की और घर की महिलाओं के साथ बदतमीजी की। इसके बाद आरोपी सभी को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घटना के बाद परिजनों ने गंभीर रूप से घायल राजाराम को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद पीड़ित मुनीष की तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rampur Latest News Crime News Rampur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।