Rampur News: कोसी नदी में मिला मानसिक रूप से कमजोर युवती का शव

Rampur News: पटवाई। थाना क्षेत्र के खिरका में बुधवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब गांव के पास से बहने वाली कोसी नदी में एक 20 वर्षीय मंदबुद्धि युवती का शव मिला। मृतका की पहचान पिछले तीन दिनों से लापता सीमा के रूप में हुई है। नदी में शव मिलने की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पटवाई थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम खिरका निवासी रविशंकर की 20 वर्षीय पुत्री सीमा मानसिक रूप से कमजोर (मंदबुद्धि) थी।

बीते तीन दिन पहले वह अचानक घर से कहीं लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। थक-हारकर परिजनों ने इस संबंध में थाना पटवाई में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बुधवार को जब कुछ ग्रामीण कोसी नदी की तरफ गए, तो उन्होंने पानी में एक शव को उतराते हुए देखा। ग्रामीणों के शोर मचाने पर देखते ही देखते वहां ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। सूचना मिलने पर बदहवास स्वजन भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मृतका के कपड़ों व हुलिए के आधार पर उसकी पहचान रविशंकर की पुत्री सीमा (20) के रूप में की। बेटी का शव देखकर परिवार में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पटवाई थाना पुलिस मय बल के साथ मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को नदी से बाहर निकलवाया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव का पंचनामा भरा और उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रामपुर भेज दिया है। थाना प्रभारी धनंजय सिंह ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण पता चलेगा की मौत डूबने से हुई या कोई अन्य वजह का स्पष्ट पता चल सकेगा। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।