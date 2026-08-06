Rampur News: सप्ताहिक बाजार से ग्रामीण की बाइक चोरी
Rampur News: रामपुर के मड़ैयान बब्लू गांव के निवासी फइम ने पुलिस को सूचना दी कि शुक्रवार को शहजादनगर की साप्ताहिक बाजार में उनकी बाइक चोरी हो गई। काफी खोजबीन के बावजूद उन्होंने कोई जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
Rampur News: रामपुर। शहजादनगर थाना क्षेत्र के मड़ैयान बब्लू गांव निवासी फइम ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि शुक्रवार को वह शहजादनगर की साप्ताहिक बाजार में सामान खरीदने गए थे। इस दौरान चोरों ने उनकी बाइक चोरी कर ली। काफी तलाशने के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी। जिसके बाद हारकर ग्रामीण ने पुलिस को शिकायत कर रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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