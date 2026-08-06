Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rampur News: सप्ताहिक बाजार से ग्रामीण की बाइक चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
Follow us on Google News
share

Rampur News: रामपुर के मड़ैयान बब्लू गांव के निवासी फइम ने पुलिस को सूचना दी कि शुक्रवार को शहजादनगर की साप्ताहिक बाजार में उनकी बाइक चोरी हो गई। काफी खोजबीन के बावजूद उन्होंने कोई जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

Rampur News: सप्ताहिक बाजार से ग्रामीण की बाइक चोरी

Rampur News: रामपुर। शहजादनगर थाना क्षेत्र के मड़ैयान बब्लू गांव निवासी फइम ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि शुक्रवार को वह शहजादनगर की साप्ताहिक बाजार में सामान खरीदने गए थे। इस दौरान चोरों ने उनकी बाइक चोरी कर ली। काफी तलाशने के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी। जिसके बाद हारकर ग्रामीण ने पुलिस को शिकायत कर रिपोर्ट दर्ज कराई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rampur Latest News Shahjahanpur Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।