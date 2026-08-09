Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rampur News: लघु उद्योग भारती द्वारा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का स्वागत आज,होगी व्यापारी वार्ता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
Follow us on Google News
share

Rampur News: रामपुर में लघु उद्योग भारती द्वारा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का भव्य स्वागत किया जाएगा। इस अवसर पर एक व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें स्थानीय उद्यमियों और व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने और व्यावहारिक चुनौतियों पर विचार किया जाएगा।

Rampur News: लघु उद्योग भारती द्वारा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का स्वागत आज,होगी व्यापारी वार्ता

Rampur News: रामपुर। लघु उद्योग भारती रामपुर इकाई द्वारा आज शाम प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के रामपुर आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इस अवसर पर संगठन की ओर से एक विशेष व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन भी रखा गया है, जिसमें स्थानीय उद्यमियों और व्यापारियों की समस्याओं व उनके समाधान पर विस्तृत चर्चा होगी। लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि शाम को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रमुख उद्योगपति और व्यापारी एकत्र होंगे। इस दौरान एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने, औद्योगिक क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं में सुधार तथा व्यापार से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियों पर प्रदेश अध्यक्ष के सामने विचार रखे जाएंगे।

संगठन के सदस्यों ने सभी क्षेत्रीय व्यापारियों से समय पर पहुंचकर इस संवाद कार्यक्रम का हिस्सा बनने की अपील की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rampur Latest News Rampur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।