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Rampur News: 100 से अधिक लोगों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: भाकियू के ऑपरेशन एकजुटता अभियान के तहत रविवार को करीमपुर शर्की गांव में सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान 100 से अधिक लोगों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की और बाल किशोर पांडे को जिला उपाध्यक्ष घोषित किया गया। संगठन को गांव-गांव तक मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया।

Rampur News: 100 से अधिक लोगों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की

Rampur News: भोट। भाकियू के ऑपरेशन एकजुटता अभियान के तहत रविवार को सदर क्षेत्र के गांव करीमपुर शर्की में सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान 100 से अधिक लोगों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की। पंचायत में बाल किशोर पांडे को भारतीय किसान यूनियन का जिला उपाध्यक्ष घोषित किया गया। साथ ही संगठन को गांव-गांव तक मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया।

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